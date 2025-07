Firenze l’arpista Sofia Agosta in concerto per il festival InCanto d’Estate

Firenze, 14 luglio 2025 - Prosegue il Festival InCanto d’Estate, rassegna estiva dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Martedì 15 luglio, alle ore 19, a Villa Pozzolini (Biblioteca Buonarroti, Viale Guidoni 188), si esibirĂ in concerto la giovane arpista Sofia Agosta. Fiorentina, vincitrice del progetto Attraverso i Suoni 2024 che A.Gi.Mus. Firenze dedica alla valorizzazione dei giovani talenti toscani under 30, Sofia proporrĂ un viaggio alla scoperta del repertorio per arpa sola, con musiche di Scarlatti, Händel, Spohr, Tournier, PiernĂ©. Sofia Agosta ha iniziato a studiare arpa all’etĂ di sette anni attraverso il metodo Suzuki; ha continuato a studiare l’anno successivo alla Scuola di Musica di Fiesole per altri tre anni con la prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l’arpista Sofia Agosta in concerto per il festival InCanto d’Estate

