Un’estate dove divertimento e istruzione sono garantiti

La Versiliana dei Piccoli inaugura una nuova stagione all’insegna della novitĂ , dell’educazione e dell’inclusivitĂ . Promossa dalla Fondazione Versiliana con il sostegno del Comune di Pietrasanta, la rassegna 2025 ha preso il via in anticipo rispetto agli anni passati, aprendo i battenti giĂ il 18 giugno e proseguendo fino al 31 agosto con un ricco calendario di eventi quotidiani dedicati all’infanzia e alle famiglie. Sotto la guida della presidente Paola Rovellini e la direzione artistica di Elia Guidi, la nuova edizione si distingue per un approccio multidisciplinare e attento alle esigenze di ogni bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’estate dove divertimento e istruzione sono garantiti

PUBBLICA ISTRUZIONE. Estate in Rosa ad Abbiadori ? Al centro estivo di Abbiadori l'estate si tinge di rosa grazie al servizio attivato in collaborazione con la Cooperativa sociale La Rosa di Gerico nella struttura messa a disposizione dal Comune di Ar

