Milano incendiata la Balena della Triennale | preso il presunto piromane

Un grave episodio ha scosso l’alba milanese: un incendio doloso ha distrutto la Balena in cartapesta azzurra, l’installazione artistica firmata da Jacopo Allegrucci e collocata all’esterno della Triennale di Milano. Le fiamme, divampate intorno alle sei del mattino, hanno richiesto l’intervento tempestivo della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo prima che potesse causare ulteriori danni. Leggi anche: Italia, palazzo in fiamme: fumo nero e urla. Incendio devastante Il presunto autore del gesto è stato identificato poco dopo: si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un cittadino egiziano fermato sul posto e successivamente condotto in Questura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, incendiata la Balena della Triennale: preso il presunto piromane

In questa notizia si parla di: milano - balena - triennale - incendiata

Piano City Milano per i bambini: al Castello Sforzesco arriva “La Balena BaBa”, laboratorio musicale solidale con i Toy Piano - Musica, creatività e solidarietà si intrecciano nell’iniziativa “La Balena BaBa”, il concerto-laboratorio gratuito per i bambini dai 6 ai 10 anni in programma al Castello Sforzesco il 25 maggio durante Piano City Milano.

Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano: si cerca il piromane - Hanno incendiato la Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24a Esposizione internazionale della Triennale di Milano, alle prime ore di questa mattina, lunedì 14 luglio.

Milano, bruciata la balena di cartapesta di Jacopo Allegrucci alla Triennale: caccia al piromane - L’opera in cartapesta faceva parte della mostra "La fragilità del futuro". Le autorità indagano sull’incendio doloso avvenuto questa mattina

Milano, incendiata all'alba la Balena di Jacopo Allegrucci esposta alla Triennale. L'iconica opera in cartapesta azzurra, simbolo della fragilitĂ ambientale, era stata creata per la mostra inaugurata lo scorso 13 maggio. Arrestato il piromane, un cittadino stranier Vai su X

La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme stamani Vai su Facebook

Incendiata la Balena di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano. Arrestato il piromane; Milano, incendiata «La Balena» della Triennale, arrestato il piromane; Alle fiamme Balena di Allegrucci a Triennale Milano, persona fermata.

Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano. Giuli: 'Atto vile' - La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme stamani. Scrive ansa.it

Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano - La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme stamani. Segnala msn.com