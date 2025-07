La Francia verso l’austerità | il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo

Parigi, 14 luglio 2025 – Il piano di austerità da 40 miliardi di euro per il 2026 che il primo ministro francese François Bayrou presenterà martedì è destinato a essere respinto da tutte le forze di opposizione, aprendo la strada a una possibile caduta del governo in occasione del voto parlamentare previsto per l’autunno. Alle ore 16 di martedì, Bayrou esporrà le prime linee guida di bilancio per il 2026. Da settimane, i ministri del governo si alternano nei media per preparare l’opinione pubblica, sottolineando lo stato catastrofico delle finanze pubbliche e l’urgenza di contenere la spesa. Secondo i dati pubblicati il 26 giugno dall’ Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (INSEE), il debito pubblico è aumentato di altri 40,5 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno, raggiungendo 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

