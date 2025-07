Cade dal balcone 54enne muore dopo il ricovero in ospedale

Non ce l'ha fatta il 54enne Francesco Carone, precipitato ieri sera (domenica 13 luglio) dal balcone di casa sua in via Latiano a Oria. L'uomo era rimasto gravemente ferito  poco. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cade dal balcone, 54enne muore dopo il ricovero in ospedale

