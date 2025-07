Il Sai di Torrecuso accende i riflettori su ‘Le Rondini di Adele’

A Torrecuso una serata di festa, memoria e riflessione in ricordo di Adele Zotti, anima del progetto SAI: tra laboratori per bambini, mostra artigianale, cucina multietnica e musica per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.. Riflettori accesi a Torrecuso su “Le Rondini di Adele ”, mercoledì 16 luglio alle ore 20.00 in piazza Antonio Fusco in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzato dal Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) del Comune di Torrecuso ‘Consorzio Sale della Terra’. Nel corso della serata tutta dedicata alla giovane Adele Zotti, attivissima all’interno nel Sai di Torrecuso e scomparsa prematuramente, vedrà un momento iniziale dedicato ai bambini con la lettura “ Le rondini di Adele” storia al kamishibai e diverse attività a cura di Dimbaya Aps. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it