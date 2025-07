Osimhen Vlahovic Calhanoglu Ndoye | i nodi del mercato che bloccano le big

Così le cessioni e i "mal di pancia" dei campioni impediscono a Inter, Juventus, Napoli e Bologna di far decollare le trattive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen, Vlahovic, Calhanoglu, Ndoye: i nodi del mercato che bloccano le big

In questa notizia si parla di: osimhen - vlahovic - calhanoglu - ndoye

Al-HIlal a caccia di un centravanti: è testa a testa tra Osimhen e Vlahovic - 2025-07-06 20:41:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il club saudita ha fretta di trovare una soluzione per il proprio attacco: secondo l’Equipe, Simone Inzaghi ha indicato ai suoi dirigenti due obiettivi ben precisi L’avventura nel Mondiale per club, la prima competizione ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Simone Inzaghi, si è conclusa ai quarti di finale con una più che onorevole partita contro il Fluminense giustiziere dell’Inter nel turno precedente.

Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornata - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire il centravanti serbo.

Vlahovic-Osimhen,lo scambio fa litigare Juve e Napoli - Il calciomercato estivo si prepara a infiammarsi, e al centro del valzer di attaccanti ci sono due nomi pesanti: Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.

«Osimhen è il nostro obiettivo principale». Le parole di Fabrizio Romano riassumono perfettamente la situazione attuale tra Inter, Galatasaray e Hakan Calhanoglu. La società turca sembra avere le idee chiare: prima di muoversi su altri fronti, tutta l’attenzione Vai su Facebook

Osimhen, Vlahovic, Calhanoglu, Ndoye: i nodi del mercato che bloccano le big; Paganini: “Ecco chi sta condizionando il mercato del Napoli. Ndoye è sopravvalutato”; Rai, Paganini: Osimhen-Galatasaray? Magari c'è qualche club italiano dietro.

Osimhen, Calhanoglu, Vlahovic bloccano il mercato di Napoli, Inter e Juventus. Milan, Leoni dipende da Thiaw - Una formazione, che se schierata in tutti i suoi effettivi, dal portiere Sommer al centravanti Osimhen, passando per il centr ... Riporta informazione.it

Moggi: "Calhanoglu e Osimhen, due trattative legate di fondo" - Intervenuto a Netweek Calcio Show, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu, intrecciato a quello di Victor Osimhen: "Se il ... Scrive tuttojuve.com