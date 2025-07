Supergrl | prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman

Si tratta della prima immagine che ritrae l'attrice con indosso il costume da Supergirl, che le vedremo sfoggiare nel suo film solista Il costume di Supergirl di Milly Alcock è stato finalmente svelato da vicino in vista dell'arrivo al cinema dell'eroina del DC Universe nel 2026. Il film di James Gunn su Superman è finalmente nelle sale, dando inizio al nuovissimo DC Universe concepito da Gunn e Peter Safran. Tuttavia, verso la conclusione del film su Superman, il DCU aveva ancora in serbo una grande sorpresa per i fan: in una sequenza abbiamo assistito al debutto di Alcock come Supergirl, a meno di un anno dall'uscita del suo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Supergrl: prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman

In questa notizia si parla di: alcock - costume - superman - prima

Supergirl, Milly Alcock ha indossato il costume per lo screen test: "Stavo per vomitare" - L'attrice ha raccontato la sua prima esperienza nell'indossare il costume della supereroina che sarĂ al centro di un film tutto suo Impegnata nella promozione della serie Netflix Sirens, Milly Alcock non ha rivelato molti dettagli sul suo prossimo ruolo di Kara Zorl-El in Supergirl: Woman of Tomorrow ma ha almeno raccontato la sua esperienza nella fase di preparazione alla parte.

Costume di supergirl: svelate le nuove foto di milly alcock nel suo abito da supereroe - Il mondo del cinema DC si prepara a un’importante svolta con l’uscita di nuovi film e il debutto di personaggi iconici come Supergirl.

«Quando Superman comincia, sono sì e no tre minuti che l’eroe ha conosciuto, per la prima volta nella sua vita, il sapore della sconfitta. A dirla tutta, non fa altro per gran parte del film. Perde, arranca, sanguina; in una parola, soffre. » Lasciando da parte tutto il Vai su Facebook

Supergrl: prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman; Supergirl: Woman of Tomorrow – Ecco Milly Alcock con il costume di Supergirl; Superman, Milly Alcock avrà un cameo come Supergirl? La star rompe il silenzio.

Supergirl, Milly Alcock ha indossato il costume per lo screen test ... - Movieplayer News Supergirl, Milly Alcock ha indossato il costume per lo screen test: "Stavo per vomitare" L'attrice ha raccontato la sua prima esperienza nell'indossare il costume della ... Scrive movieplayer.it

Superman, la prima foto di David Corenswet con il costume del film di ... - DC ha pubblicato la prima foto ufficiale di Superman, il flm di James Gunn con David Corenswet, che nello scatto compare con indosso il costume dell'uomo d'acciaio. Lo riporta multiplayer.it