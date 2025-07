Avellino il Patto civico voterà no al bilancio | Genovese annuncia la decisione del gruppo

Avellino – Giovedì, in occasione della votazione sul bilancio comunale, il consigliere Rino Genovese, rappresentante del Patto civico per Avellino, esprimerĂ voto contrario. Lo ha annunciato lo stesso Genovese, al termine di una consultazione con i candidati della lista da lui rappresentata in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino in stallo, Genovese propone una via d’uscita: “Serve un governo a termine, non un compromesso di potere” - Nel clima di incertezza politica che da settimane attraversa il Comune di Avellino, il consigliere di minoranza Rino Genovese interviene con toni netti e riflessioni articolate.

