Sinner il duro attacco dopo la vittoria a Wimbledon

La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha segnato una pagina memorabile dello sport italiano: è il primo tennista azzurro a conquistare il prestigioso torneo londinese. Ma l’entusiasmo non è condiviso da tutta la stampa britannica. Se i principali quotidiani celebrano il talento e la resilienza dell’altoatesino, altri non hanno perso occasione per sollevare nuove polemiche. Ecco come i media del Regno Unito hanno reagito al trionfo di Sinner. Leggi anche: Kate, il dettaglio notato a Wimbledon preoccupa tutti: cos’è successo La stampa celebra il campione: “Spietato e brillante”. Il Times, uno dei più autorevoli quotidiani del Regno Unito, non ha dubbi: “Spietato Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per vincere il titolo di Wimbledon”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner, il duro attacco dopo la vittoria a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - vittoria - wimbledon - duro

Chi affronterà Sinner in caso di vittoria su Navone. Tabellone disseminato di ‘terraioli’ - Cosa ci può essere nel tabellone di Jannik Sinner? Dipende dalle situazioni. Intanto, chiaramente, c’è da concentrarsi sul primo obiettivo: l’argentino Mariano Navone, primo avversario che non è, evidentemente, nel suo miglior anno (non ha minimamente ripetuto il 2024 fino ad ora), ma che rimane giocatore non proprio di quelli da sottovalutare, anzi.

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - (Adnkronos) – "Giocala". Jannik Sinner, durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di Roma vinta in 3 set contro Tommy Paul, ha vissuto un primo set da incubo.

Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma - Fin dal primo momento successivo al sorteggio, il match degli ottavi di finale era quello forse più atteso nel cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025.

Immenso Jannik Sinner, orgoglio d’Italia! Con la vittoria a Wimbledon hai scritto una pagina straordinaria dello sport italiano. Grinta, talento, sacrificio: sei l’esempio perfetto di ciò che può fare un giovane quando crede nei propri sogni e lavora duro per reali Vai su Facebook

Il mio momento più duro, Dimitrov e l'infortunio 'fatale' contro Sinner a Wimbledon; Tour de France, Merlier: Felice di aver ripagato squadra del duro lavoro; Wimbledon, Alcaraz: Sinner un grande campione, domenica sarà un match duro.

Sinner, sull'erba di Wimbledon la prima vittoria di un italiano - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta msn.com

Il ballo di Sinner e Swiatek alla serata di gala dei campioni a Wimbledon, il video - Quando dicevi Wimbledon, pensavi a Borg, Becker, Agassi, Sampras, negli anni più recenti a Djokovic, Federer, Murray, Nadal. Riporta informazione.it