Scopel Day anche a due ruote | ospite lo stuntdriver Marco Pastrolin

L’evento benefico, in programma per sabato 26 luglio a Possagno, in provincia di Treviso, si arricchisce ulteriormente con la presenza del motociclista veneto Man mano che l’edizione 2025 di Scopel Day si avvicina le sorprese continuano a fioccare ed ultima, solo in ordine di tempo, è arrivata la conferma della presenza di Marco Pastrolin, giovane . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: scopel - marco - pastrolin - ruote

Scopel Day anche a due ruote con Pastrolin - L'evento benefico, in programma sabato 26 luglio a Possagno si arricchisce ulteriormente con la presenza dello stunt rider trevigiano ... Segnala trevisotoday.it

Marco, l’amico di bici e ciclisti che rimette in sesto le due ruote - Marco (nelle foto di Orietta Scardino) col suo cacciavite in mano fa miracoli lavorando su pedali, manubri e ruote da bilanciare; arrivano dei ciclisti in tenuta da corsa, poi anche una ragazza ... Da lasicilia.it