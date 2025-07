Quando torna il caldo a Roma e quanto durerà la nuova ondata di calore | le previsioni meteo

Il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati intervistato da Fanpage.it ha annunciato il ritorno del caldo intenso dal weekend "ma non supererà i 35 gradi". Le temperature aumenteranno tra il 18 e il 23 luglio con la terza ondata di caldo a Roma e nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caldo torrido, per gli animali del Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e yogurt – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime.

Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù - (Adnkronos) – Roma respira, il caldo record delle ultime settimane allenta la presa sulla capitale, che si prepara ad accogliere temperature più ‘normali’ secondo le previsioni meteo.

Previsioni meteo Roma e Lazio 30 aprile: torna il bel tempo, sole e tanto caldo - Sole e caldo oggi nel Lazio: questo mercoledì 30 aprile ci regala una temperatura molto mite, con il termometro che arriverà a sfiorare i venticinque gradi.

Meteo Temperature: Nuova Ondata di Caldo africano in arrivo - IT) Una brusca interruzione del caldo ha sorpreso l’Italia a inizio meseDopo settimane dominate ... Come scrive msn.com