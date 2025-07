A Officina degli Esordi in scena La cantautrice fantasma di e con Ivan Talarico

Chi è veramente l’autore di un’opera? È la domanda alla quale cerca di dare una risposta con ironia surreale e dolceamara il cantautore e teatrante, Ivan Talarico, autore e interprete de “La cantautrice fantasma”, in scena, mercoledì 16 luglio, alle 21, nell’auditorium di Officina degli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: officina - scena - cantautrice - fantasma

Officina dell'Arte chiude con "Bollicine": in scena al Cilea Max Giusti - Ultimo appuntamento per l'Officina dell'Arte di Peppe Piromalli che chiude un'altra intensa stagione con un vero cavallo di razza, Max Giusti.

Ponsacco: torna in scena 'L'officina di via dell'Arco' - Dal 13 giugno va in scena L'officina di via dell'Arco, la Rassegna teatrale nel centro storico di Ponsacco, quest’anno alla quinta edizione.

BARI LEGGERA – Mercoledì 16 luglio a Officina degli Esordi, in scena “La cantautrice fantasma” di e con Ivan Talarico per la rassegna a cura della Compagnia Malalingua; È un bimbo appena nato il 144esimo cittadino di Celle di San Vito; 17 luglio – Notti di Stelle summer 32ª ed. – Belinda Davids & Orchestra della Magna Grecia – Cortile Ateneo, Bari.

La cantautrice fantasma a Officina Pasolini | 6 febbraio 2025 - Dopo aver attraversato diverse città italiane, giovedì 6 febbraio alle 21, La cantautrice fantasma arriva finalmente a Roma. Secondo romatoday.it

Ghost - Fantasma: le 5 migliori scene - Movieplayer.it - Fantasma compie trent'anni, e alcune scene sono talmente vivide nella nostra memoria che le porteremo sempre con noi, proprio come fa Molly con Sam: ecco le cinque più rappresentative. Lo riporta movieplayer.it