I due vincitori del torneo hanno partecipato alla tradizionale serata organizzata per loro e si sono dovuti cimentare nel ballo previsto tra chi vince il torneo. "Non so ballare - aveva detto Sinner dopo la vittoria - ma mi importa poco, sono troppo felice per la vittoria e in qualche modo farò". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Sinner e Swiatek: il ballo dei vincitori di Wimbledon durante la serata di gala

Riecco Sinner: primo “ballo” dopo 3 mesi. C’è il tanguero Navone - Ruud si è allenato con lui: "Jannik è pronto". L’argentino: "Voglio rovinargli la festa". Oggi Berrettini

Rinderknech le prova tutte con Sinner: tira in ballo il Papa prima del match del Roland Garros - Nuovo post scherzoso di Rinderknech prima del match contro Sinner del Roland Garros. Questa volta il francese ha tirato in ballo anche il Papa.

Roland Garros 2025, c’è Sinner per l’ultimo ballo di Gasquet. Attesa per il derby Cobolli-Arnaldi - Si completano quest’oggi i match di secondo turno al Roland Garros e dunque torna in campo Jannik Sinner.

Sinner all’appuntamento con la storia: in passato nessun tennista italiano ha mai vinto Wimbledon, facci sognare Jannik Il 13 luglio 2025 può diventare una data storica per il nostro sport. Dalle ore 17 gli occhi di tutti gli italiani saranno rivolti verso il Centr Vai su Facebook

