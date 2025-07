Altro che lotta all’immigrazione | il decreto flussi apre la strada al traffico di clandestini

Roma, 13 lug – Non è la prima, non sarĂ l’ultima ma è l’ennesima operazione anti immigrazione clandestina, con l’aggravante che a favorire il proliferare di tali fatti siano proprio le disposizioni di legge di un Governo eletto anche per la svolta anti immigrazionista sbandierata in campagna elettorale e mai veramente attuata. Questa volta i fatti di cronaca arrivano da ben 23 provincie italiane lungo tutto lo Stivale e a comunicarlo è la Polizia di Stato che ha condotto le indagini per far luce su un giro d’affari finalizzato a favorire l’ingresso di irregolari. Il decreto flussi non ferma l’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Altro che lotta all’immigrazione: il decreto flussi apre la strada al traffico di clandestini

In questa notizia si parla di: immigrazione - altro - lotta - decreto

Il Decreto Sicurezza e le sue finalitĂ . Parte da Silvi il tour promosso dalla lega Sicurezza urbana, immigrazione e controllo del territorio. Sono... Vai su Facebook

Ecco tutte le contraddizioni del decreto flussi; Nuovo decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: via libera dal Cdm. Le novità ; Non solo decreto flussi. L’immigrazione come specchio delle svolte italiane.

Non solo decreto flussi. L'immigrazione come specchio delle svolte italiane - La sinistra ha regalato alla destra la lotta contro l’immigrazione irregolare. Lo riporta ilfoglio.it

Lotta all’immigrazione clandestina in provincia: scattano tre espulsioni - Lotta all’immigrazione clandestina, rintracciati dalle forze dell’ordine tre stranieri irregolari: per loro scatta l’espulsione. Da ilrestodelcarlino.it