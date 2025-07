Sinner l’imbarazzo regale | il tennista si impappina mentre saluta la principessa

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, ha sconfitto Carlos Alcaraz ed ha scritto la storia del tennis italiano. Ma davanti alla principessa Kate, per un attimo, ha avuto il dubbio di un principiante: “ Devo chiamarla sua altezza? ”. È accaduto pochi secondi prima della premiazione, quando la cerimoniera del torneo — la stessa che si occupa di organizzare con precisione coreografica l’incontro tra i vincitori e i membri della famiglia reale — si è avvicinata al nuovo re dell’erba per spiegargli come comportarsi. Il protocollo regale, tra inchini e titoli. A Wimbledon le tradizioni non si improvvisano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, l’imbarazzo regale: il tennista si “impappina” mentre saluta la principessa

