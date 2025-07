Erano lì per ‘redimersi’ I loro figli sepolti in silenzio | l’orrore delle Maddalene in Irlanda

A Tuam, nella contea di Galway, Irlanda, sono iniziati gli scavi per recuperare i resti di circa 796 neonati sepolti in una fossa settica tra il 1925 e il 1961, presso l’ex casa di accoglienza gestita dalle suore del Buon Soccorso. La struttura, nota come una delle Case Magdalene, ospitava giovani donne incinte non sposate, considerate “immorali” dalla rigida morale cattolica dell’epoca. Queste istituzioni, attive dal XVIII secolo fino al 1996, accoglievano orfane, ragazze madri o donne ritenute peccaminose, spesso confinate contro la loro volontà . La scoperta della fossa comune risale al 1975, quando due ragazzi, intenti a raccogliere mele, si imbatterono in ossa umane. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Erano lì per ‘redimersi’. I loro figli, sepolti in silenzio: l’orrore delle Maddalene in Irlanda

