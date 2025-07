Mi hanno fatto arrabbiare | Pier Silvio stronca i reality flop di Leotta e Blasi

Durante un evento attesissimo, il protagonista assoluto non è stato solo il futuro della TV commerciale, ma una dichiarazione tagliente che ha fatto tremare più di una scrivania. Due programmi della passata stagione, infatti, sono stati messi pubblicamente alla gogna da chi, quell'esperienza, l'ha definita un errore da non ripetere mai più. E anche se i nomi delle conduttrici non sono stati messi in discussione, è inevitabile chiedersi come possano averla presa dopo un commento così netto.

«La Talpa e The Couple? Tra i programmi peggiori che abbia mai visto» – così Pier Silvio Berlusconi non si è trattenuto durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ammettendo addirittura che guardarli gli faceva arrabbiare. Secondo lui, la colpa v Vai su Facebook

.@paolomieli: "Pier Silvio Berlusconi particolarmente ruvido ed esplicito. Il Riformista parla di "Discesetta in campo". Ha preso in giro Tajani e altri leader di Forza Italia, ha lodato Meloni, ha parlato di un'area al centro che può occupare FI e non Renzi che si ar Vai su X

Forza Italia dopo la sferzata di Pier Silvio Berlusconi, ansia sui volti nuovi tra dirigenti e ospitate in tv; Silvio Berlusconi nel ricordo della figlia Barbara: Tra noi un legame profondo. Si arrabbiò per il mio piercing alla lingua; Prodi sbotta sul Manifesto di Ventotene e il senso della storia: punta il dito contro una giornalista.