Dazi USA al 30% | Giansanti lancia l’allarme caos globale

Preoccupazione di Giansanti (Confagricoltura) per i dazi USA al 30%. Richiesto un ripensamento per evitare il caos globale e aprire un confronto sulle barriere non tariffarie. ROMA – “Nessuno si aspettava i dazi americani al 30%: Donald Trump ci ha applicato dazi corrispondenti a quelli del Messico e del Sudafrica, e francamente noi europei, che siamo una grande potenza economica, politica e un grande alleato degli Usa, ci aspettavamo un trattamento diverso”. È quanto ha dichiarato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e alla guida dei 22 milioni di agricoltori europei, nell’intervista di oggi al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dazi USA al 30%: Giansanti lancia l’allarme caos globale

