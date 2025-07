Wimbledon la principessa Charlotte sorprende tutti | un dettaglio rompe l’etichetta reale

L’atmosfera unica di Wimbledon ha raggiunto il suo culmine durante la finale maschile, con la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Uno spettacolo di tennis ad altissimo livello, reso ancora più speciale dalla presenza della Royal Family britannica tra gli spettatori, simbolo del legame profondo tra la monarchia e il torneo più prestigioso del mondo. Tra i reali sugli spalti, occhi puntati su Kate Middleton, patrona ufficiale della manifestazione, impeccabile in un abito blu intenso che rispetta il rigido protocollo reale e valorizza la sua eleganza. È stata proprio la principessa del Galles a consegnare il trofeo a Sinner, confermando ancora una volta la stretta relazione tra la famiglia reale e il mondo del tennis britannico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon, la principessa Charlotte sorprende tutti: un dettaglio rompe l’etichetta reale

In questa notizia si parla di: wimbledon - principessa - charlotte - sorprende

Kate Middleton a sorpresa: la principessa torna a Wimbledon - (Adnkronos) – Kate Middleton a Wimbledon 2025. La 'patrona reale', dello Slam londinese si è presentata oggi, sabato 12 luglio, sugli spalti del Centre Court in occasione della finale femminale tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek.

Wimbledon 2025, la principessa Kate alla finale femminile - La principessa del Galles, Kate, arriva sabato a Wimbledon 2025 per la finale del singolare femminile.

Wimbledon, Iga Swiatek trionfa tra le donne, Kate Middleton incanta il pubblico: standing ovation per la principessa – Il video - È stata Kate Middleton a premiare Iga Swiatek nel giorno in cui è finalmente diventata regina di Wimbledon, dopo una partita stravinta dalla tennista polacca contro l’americana Amanda Anisimova: 6-0 6-0 in meno di un’ora.

Kate Middleton premia Sinner in blu royal a Wimbledon, ma Charlotte sorprende con la sua manicure; Kate Middleton, il grande ritorno a Wimbledon: il look emblematico; La principessa Charlotte compie 10 anni… da sorellona: è sempre più importante nella vita di Louis.

Kate Middleton a Wimbledon con George e Charlotte incorona il vincitore, Jannik Sinner: «Come famiglia giochiamo molto a tennis» - La principessa è tornata al Centre Court dopo la standing ovation del giorno prima e ha premiato il vincitore del t ... Lo riporta vanityfair.it

Kate Middleton premia Sinner in blu royal a Wimbledon, ma Charlotte sorprende con la sua manicure - I look scelti dai Principi del Galles per la finale maschile del torneo di Wimbledon 2025, caratterizzati dal colore blu ... Come scrive dilei.it