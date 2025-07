Cresce l’attesa per il Festival | La Versiliana è il cuore della nostra estate

Cresce ogni giorno l’attesa per questa nuova edizione del Festival La Versiliana. Promosso dalla Fondazione Versiliana, sotto l’egida del Comune di Pietrasanta, il Festival si prepara a tornare per la 46ª edizione con un cartellone multidisciplinare, ricco di eventi che spaziano tra musica, teatro, divulgazione, comicità e arti visive. Fondazione Versiliana che vive un nuovo corso sotto la presidenza di Paola Rovellini. Piacentina di origine, ma legata alla Versilia, vanta una carriera nel management internazionale come CFO della MAE Spa e Ambassadress della Andrea Bocelli Foundation. Dallo scorso settembre guida il celebre Festival toscano portando una visione innovativa, orientata a sfide contemporanee, arte e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

