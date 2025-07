Mara Venier sconvolge la Rai | potrebbe andarsene per sempre e lasciare tutto!

Scossone in casa Rai: il futuro di Mara Venier a Domenica In non è mai stato così incerto. La "zia Mara", volto simbolo del pomeriggio di Rai 1, potrebbe davvero lasciare la trasmissione che ha guidato con successo per anni. Tra malumori interni, cambi di squadra imposti dai vertici e voci sempre più insistenti su un suo approdo da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il clima si è fatto incandescente. E mentre i fan sperano che si tratti solo di un momento di tensione passeggera, c'è chi teme un addio clamoroso che lascerebbe la Rai orfana della sua regina della domenica.

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

Mister Movie | Mara Venier punge Verissimo: La diretta è un’altra cosa! Scoppia la polemica TV - Avete presente quella sensazione di domenica pomeriggio, divano, copertina e TV accesa? E quando parte quel brivido di adrenalina perché sai che sta per succedere qualcosa di inaspettato? Beh, preparatevi, perché l’ultima puntata di Domenica In ci ha regalato proprio questo! Mara Venier Attacca Verissimo? La Bomba Scoppia a Domenica In! (SEO Imbattibile).

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

