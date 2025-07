Festival La Versiliana si parte col botto con Giovanni Storti Stefano Mancuso

È tutto pronto per la 46ª edizione del Festival La Versiliana, che tra grandi ospiti e anteprime punta a riconfermarsi anche nell’estate 2025 come una delle più prestigiose rassegne culturali toscane e nazionali. E si partirà subito con il botto, con uno degli appuntamenti più suggestivi in programma proprio nel giorno dell’inaugurazione del Festival, fissata a mercoledì 16 luglio. Sul palco della Versiliana verrà infatti proposto, in anteprima estiva, lo spettacolo ALBERI, con la regia visionaria di Arturo Brachetti e la presenza in scena di Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Si tratta di un viaggio teatrale tra comicità , riflessione e scienza che indaga il legame profondo tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival La Versiliana, si parte col botto con Giovanni Storti, Stefano Mancuso

In questa notizia si parla di: festival - versiliana - botto - giovanni

Torna il "Festival La Versiliana" . Apre la prima nazionale di ‘Alberi’ con Giovanni Storti e Mancuso - Grandi nomi dello spettacolo, con la consueta priorità alla musica, alla prosa e alla danza, tante prime nazionali e due mesi di appuntamenti per tutti i gusti.

Stroppa (uomo di Elon Musk) domani a Versiliana Festival 2025 - Versiliana Festival 2025 dalle mille emozioni: è tutto pronto per il grande incontro, in programma nel tardo pomeriggio di domani (a partire dalle ore 18,30), con Andrea Stroppa, l’uomo italiano di Elon Musk.

Cresce l’attesa per il Festival: “La Versiliana è il cuore della nostra estate” - Cresce ogni giorno l’attesa per questa nuova edizione del Festival La Versiliana. Promosso dalla Fondazione Versiliana, sotto l’egida del Comune di Pietrasanta, il Festival si prepara a tornare per la 46ª edizione con un cartellone multidisciplinare, ricco di eventi che spaziano tra musica, teatro, divulgazione, comicità e arti visive.

Festival La Versiliana, si parte col botto con Giovanni Storti, Stefano Mancuso.

Festival La Versiliana, si parte col botto con Giovanni Storti, Stefano Mancuso - Rassegne / Nel giorno dell’inaugurazione sarà presentato in anteprima lo spettacolo "Alberi", un palcoscenico per riflettere, ed emozionarsi ... Scrive lanazione.it

Alberi tra scienza, ironia e risate. Festival della Versiliana, su il sipario - "Sarà un viaggio appassionato e sorprendente alla scoperta dei misteri del mondo vegetale. Secondo msn.com