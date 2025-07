10eLotto a Milano con un giocatore con due vincite si porta a casa 110mila euro

Milano, 14 luglio 2025 – Continua la caccia al ricco jackpot del Superenalotto che doman i, martedì 15 lugli, vale quasi 26 milioni. Milano intanto si consola con una maxi vincita al 10eLotto. Via Alessio di Tocqueville. Doppia super vincita alla la ricevitoria di via Alessio di Tocquevill e dove un fortunato quanto ignoto appassionato del 10eLotto è infatti andato a segno con due giocate che gli hanno fruttato un premio complessivo di 110.000 euro. Entrambe le vincite sono state ottenute con il 10eLotto modalità “frequente”, in pratica la versione che prevede un’estrazione ogni 5 minuti. Doppia vincita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - 10eLotto a Milano, con un giocatore con due vincite si porta a casa 110mila euro

