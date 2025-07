Ascolti TV 13 luglio Sinner da record su TV8 | la finale di Wimbledon vola oltre ogni aspettativa

La domenica degli italiani è all'insegna dello sport: la finale Sinner-Alcaraz fa il botto su TV8, mentre in prima serata Chelsea-PSG trascina Canale5 al 26.7%. Ecco tutti i numeri del prime time. La giornata televisiva di domenica 13 luglio 2025 è stata dominata dal grande sport. A trainare gli ascolti è stata soprattutto la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasmessa in chiaro su TV8: un successo clamoroso che ha totalizzato quasi 4 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, portando il canale del digitale terrestre a vette di share solitamente impensabili. Un risultato che conferma l'enorme affetto del pubblico italiano per il talento altoatesino, ormai diventato un fenomeno mediatico oltre che sportivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

