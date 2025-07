Festival di Roma della Canzone d' autore Estate al Bog Art

Venerdì 18 luglio, alle ore 20.30, Roma accoglie una nuova serata sotto le stelle all’insegna della musica d’autore con la quinta parte dell’edizione estiva del Festival di Roma della Canzone d’Autore, giunto ormai alla sua decima edizione. Il suggestivo spazio di Bog-Art, in Via Alessandro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - autore - festival - canzone

Roma-Fiorentina, il poker è di casa all’Olimpico: doppiette d’autore per Salah e Dzeko - Quattro finali. Bastano queste due parole per descrivere le ultime giornate di campionato per la Roma, che serviranno per deciderne il destino.

Cucina d’autore in un concessionario di moto? Succede a Roma - Un ristorante in un concessionario di moto? È stata la sfida dei fratelli Maurizio e Stefano Celon, con la complicità del figlio (di Maurizio) Riccardo, che si sono affidati alle mani e al manico del cuoco Edoardo Conti.

Grazie Roma Tris d’autore - La magìa di Roma, prima ancora che il Bologna sappia che, all’Olimpico, vincerà la sua terza Coppa Italia.

Roma – 19 giugno 2025 Alcuni momenti dal concerto di ieri al Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo.Stasera il viaggio continua a Macerata, sul palco di #Musicultura – Festival della Canzone Popolare e d’Autore. @parc Vai su Facebook

Festival di Roma della Canzone d'autore Estate al Bog Art; Festival di Roma della Canzone d'autore; Pinerolo Sound Festival.

Il Festival di Roma della Canzone d'autore arriva a Testaccio - Il Festival di Roma della Canzone d'autore arriva a Testaccio. Come scrive romatoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 15 e domenica 16 febbraio ... - MSN - Torna con la sua decima edizione il Festival di Roma della Canzone d’autore: nella serata di sabato 15 febbraio dalle 17. Si legge su msn.com