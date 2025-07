Ciro Grillo oggi è il giorno della sentenza | quanti anni rischiano i quattro imputati

Potrebbe arrivare oggi, lunedì 14 luglio, la sentenza del processo che vede coinvolti Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e della sua amica. Il procedimento, che si sta celebrando a Tempio Pausania, è giunto alla fase conclusiva, e il collegio giudicante, presieduto dal giudice Marco Contu e composto da Marcella Pinna e Alessandro Cossu, potrebbe riunirsi giĂ nel pomeriggio in camera di consiglio per emettere il verdetto. Leggi anche: Ciro Grillo, colpo di scena al processo: “Violenza di gruppo? Ecco cosa è successo il giorno dopo” Dopo mesi di udienze, testimonianze e perizie, la giornata di oggi potrebbe segnare la chiusura di un processo che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media italiani e internazionali, anche per il coinvolgimento del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ciro Grillo, oggi è il giorno della sentenza: quanti anni rischiano i quattro imputati

