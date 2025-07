Salerno Pulita bilancio positivo dopo il primo mese di attività spazzamare

A un mese dalla ripresa delle attività di pattugliamento del mare di Salerno, il bilancio dello Spazzamare di Salerno Pulita è positivo. Questa imbarcazione, attiva dal mercoledì al lunedì, si dedica alla raccolta di idrocarburi e rifiuti galleggianti nello specchio d'acqua che bagna la città. L'esperienza maturata durante il primo anno di attività ha permesso, per questa estate, di rimodulare gli orari, garantendo così una reazione più rapida nell'intercettare le scie di materiali galleggianti che si avvicinano alla riva, spesso in correlazione con le correnti marine.

