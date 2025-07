Nonostante l’aumento dei casi registrati, il numero di test per le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) in Italia resta ancora troppo basso. Un dato che riflette un cortocircuito tra informazione, consapevolezza e azione. Per promuovere una prevenzione efficace serve garantire accesso, ma prima ancora serve attivare quel processo profondo che parte dall’informazione corretta. Come spiega Nicoletta Orthmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda Ets, colmare questo divario richiede non solo comunicazione efficace, ma anche scelte di policy in grado di rendere la prevenzione una vera prioritĂ di salute pubblica. 🔗 Leggi su Formiche.net

La consapevolezza nasce dall'informazione. La roadmap di Orthmann per le Ist