La Procura di Milano ha disposto l’ amministrazione giudiziaria per un anno per Loro Piana, azienda italiana del lusso tessile e dell’abbigliamento di alta gamma, controllata dal 2013 dal gruppo francese Lvmh (Louis Vuitton MoĂ«t Hennessy) della famiglia Arnault. La misura è stata adottata nell’ambito di un’inchiesta per caporalato, che ha permesso di ricostruire la filiera produttiva che fa capo alla societĂ vercellese, nel cui consiglio d’amministrazione siedono anche Pier Luigi Loro Piana, Bernard Arnault e il figlio Antoine (nessuno di loro è indagato), riscontrando varie irregolaritĂ . Boutique Loro Piana (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sfruttamento del lavoro, Loro Piana in amministrazione giudiziaria

