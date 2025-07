Bologna, 14 luglio 2025 – Sempre e comunque terzo. Sempre e comunque i due Marquez davanti. Senza cadute o intoppi, Pecco Bagnaia non è mai riuscito in stagione a superare i due spagnoli ed è arrivato davanti a Austin quando Marc è caduto nel momento in cui stava comandando la gara. Niente da fare per Bagnaia con una Gp25 che non gli fornisce la confidenza necessaria per tentare il sorpasso o azzardare una manovra un po’ più rischiosa del solito. Solo i primi giri del Mugello hanno visto Pecco lottare, ma per il resto non c’è stato margine e tutte le volte che è arrivato in scia poi non è riuscito a tentare un affondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bagnaia: “Soddisfatto, ma non mi piace finire sempre terzo…”