Furto in una villa sulla provinciale | forzata cassaforte ladri via con pistole e preziosi

SAN PIETRO IN LAMA – Hanno preso di mira una villa che sorge a ridosso della provinciale per Copertino, guadagnando l’interno e raggiungendo con meticolosa organizzazione la cassaforte presente nell’abitazione, per poi fare incetta di gioielli, monili e portare via quattro pistole, regolarmente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Giovanni Villa è il nuovo presidente dell’Avis provinciale - Nella serata del 22 aprile presso la sede dell’Avis Provinciale in via Nino Bixio 2, il consiglio direttivo ha eletto il nuovo presidente, Giovanni Villa.

A Penne il temporale danneggia un tratto della strada provinciale fra villa Cupoli e Colle Trotta - Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha fatto sapere che nella giornata del 21 maggio, a causa del breve ma intenso temporale che ha interessato l'entroterra vestino, la strada provinciale n8 (Penne-Farindola), tra Colle Trotta e Villa Cupoli, sul territorio comunale di Penne, è stata invasa dal.

