Donato un nuovo fibro-videolaringoscopio alla Pediatria e Terapia intensiva neonatale del Bufalini

Si rinnova la solidarietà delle associazioni “Svalvolati dell’Adriatico” e“Gabriele Orlandi Capitano Pilota”, che si sono unite per la donazione di un fibro-videolaringoscopio destinato alla Pediatria e alla Terapia intensiva neonatale pediatrica dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nei giorni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Donato un nuovo fibro-videolaringoscopio alla Pediatria e Terapia intensiva neonatale del Bufalini.

