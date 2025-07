Ha creato orrore e scalpore in Italia il caso della messa in vendita online delle immagini dell’esame autoptico di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco. Ma com’è potuto accadere? E come e perché si registrano le autopsie? Nelle scorse ore il Garante per la Privacy è intervenuto duramente e d’urgenza per bloccare la diffusione di un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, la 26enne vittima del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. – Notizie.com L’interesse mediatico per l’omicidio ha ripreso quota negli ultimi mesi per via della nuova inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Pavia, che sta indagando su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, ipotizzando il concorso in omicidio con il fidanzato della 26enne Alberto Stasi (già condannato a sedici anni di carcere) o con altri. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Come e perché si registrano le autopsie, il caso di Chiara Poggi e l’infallibile catena di sicurezza