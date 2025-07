Ucraina oggi Trump annuncia un nuovo piano per armare Kiev Putin l’attacco massivo entro due mesi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a svelare un nuovo piano volto ad aumentare il supporto militare per l’Ucraina. Questo piano prevede l’invio di armamenti offensivi a Kiev, incluso un pacchetto di missili a lungo raggio che potrebbero raggiungere obiettivi all’interno del territorio russo, inclusa Mosca. La notizia è stata confermata da fonti che hanno parlato con il sito di notizie Axios. Nuovo piano di armamenti. Il piano sarà presentato in un incontro a Washington tra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Secondo le fonti, l’invio di missili a lunga gittata è una delle principali componenti della nuova strategia di supporto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, oggi Trump annuncia un nuovo piano per armare Kiev. Putin, l’attacco massivo entro due mesi

