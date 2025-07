Trovato in zona stazione aveva il permesso di soggiorno revocato per rapina e lesioni | 35enne rimpatriato

ANCONA – Identificato dagli agenti durante un normale servizio di controllo del territorio, è stato scoperto privo del permesso di soggiorno - che gli era stato revocato – e pertanto rimpatriato. L’uomo, un 35enne cittadino albanese, è stato rintracciato da una pattuglia nella zona della stazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: zona - stazione - permesso - soggiorno

Zona rossa in stazione, il Comune risponde alla Lega: “Non serve, già in atto misure di controllo rafforzato” - Bergamo. Non accenna a placarsi la polemica attorno al tema della sicurezza e alle cosiddette zone rosse in città .

Accoltellato un uomo in zona stazione, aggressore fermato subito dopo - Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato in centro a Pescara dopo che avrebbe accoltellato un altro uomo nei pressi della stazione centrale.

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Rapina in via Turri a Reggio, zona stazione: un uomo è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha portato via il portafogli.

San Severo: ci scrive GUIDIERA MADY cittadino del MALI “Aiutatemi a ritrovare il mio portafogli”. “Ciao Gazzetta, ho perso il mio portafogli con documenti, permesso di soggiorno e alcune banconote, oggi verso le ore 18:00 in via Tiberio Solis. Ho bisogno Vai su Facebook

Trovato in zona stazione, aveva il permesso di soggiorno revocato per rapina e lesioni: 35enne rimpatriato; Controlli Straordinari alla Stazione Ferroviaria, nei Pubblici Esercizi e nelle zone critiche della Citta’. Polizia di Stato arresta spacciatore 29enne e sequestra 340 euro e 94 grammi di hashish. - Questura di Brescia | Polizia di Stato; Pesaro: controlli in zona stazione. Un trentenne arrestato per detenzione di stupefacenti.

Lavoratori in nero ed uno senza il permesso di soggiorno: denunciato ... - Durante il servizio "Alto Impatto" della scorsa settimana, disposto dal Questore di Ancona, d'intesa con il Prefetto, che ha visto coinvolto il I° Reparto Volo di Pescara, il Reparto ... Lo riporta corriereadriatico.it

Hanno il permesso umanitario: sorpresi a spacciare in stazione - Quattro gli stranieri finiti in manette per spaccio sorpresi a vendere marijuana e cocaina. Segnala ilgazzettino.it