Pari a reti inviolate al Bentegodi | Verona-Udinese 0-0 Espulso Serdar

, 4 gennaio 2025 – L'sbatte su Montipò e sulla traversa. I friulani non sfruttano la superiorità numerica negli ultimi venti minuti,, e il bolide di Atta è deviato da campione da Montipò, poi la traversa fa il resto. Lo zero a zero va bene agli uomini di Zanetti, vista l'inferiorità, sta un po' stretto ai bianconeri che non hanno trovato la qualità giusta per portarsi via i tre punti e prendere grande slancio verso la zona Europa. In ogni caso, entrambi gli allenatori possono essere soddisfatti della prestazione dei rispettivi giocatori. Esordio per il neo tesserato Solet. Primo tempo di falli Zanetti sceglie ancora la coppia Tengstedt-Sarr, già vista a Bologna, mentre Runjaic lancia subito Solet in difesa con Thauvin e Lucca davanti. Si parte con grande agonismo, duelli in ogni zona del campo e fisicità ben presente in entrambi gli schieramenti.