Ilrestodelcarlino.it - Paracadutista precipita a Fermo: non è riuscito ad aprire quello di emergenza

, 4 gennaio 2025 – Brutto incidente, oggi, poco dopo le 13, all’aviosuperficie di San Tommaso dicon undi 57 anni, abruzzese che ha avuto un impatto decisamente violento con un terreno adiacente al campo di volo, a causa di problemi insorti nella gestione del paracadute principale e alla difficoltà di riuscire add’in tempo utile. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i militi della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Il, persona decisamente esperta che ha alle spalle parecchi voli ed ha disputato anche qualche campionato nazionale, nell’impatto pare abbia riportato diverse fratture, alle gambe e bacino. Vista la dinamica dell’incidente e il violento ‘atterraggio’ d’, i sanitari hanno allertato l’eliambulanza che ha subito caricato il ferito, stabilizzato, per trasferirlo, in codice rosso, all’ospedale regionale di Ancona per gli accertamenti e gli interventi del caso.