Palma Bucarelli e Fernanda Wittgens madri dell’arte italiana

Figli non ne hanno avuti, probabilmente non li hanno nemmeno desiderati. Peròsono state due grandi, perché l’arte le ha impegnate con la forza della vera passione e perché all’arte hanno dedicato la vita avendo avuto la capacità di imporsi in ruoli di potere decisivi. La contesa su Picasso di Rachele Ferrario (La Tartaruga, 174 pagine, 18 euro) ne racconta in parallelo l’impegno professionale concentrandosi soprattutto su due diverse mostre che realizzarono l’una a Roma, inaugurata il 5 maggio ‘53, l’altra a Milano il 23 settembre dello stesso anno, dedicate al pittore più conteso e reticente del momento, Pablo Picasso. (A Picasso lo straniero, per inciso, sarà dedicata una nuova mostra romana al Museo di via del Corso dal 27 febbraio a fine giugno con la collaborazione di diversi musei internazionali).