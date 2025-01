Ilrestodelcarlino.it - Ozpetek al Lauro Rossi. Una "Magnifica presenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo adattamento scenico per il regista Ferzan, tra i più amati del nostro cinema, che dopo il successo di "Mine vaganti" torna a teatro con lo spettacolo "" tratto dal suo successo cinematografico. Martedì e mercoledì cornice dell’opera sarà il teatroin piazza della Libertà a Macerata, nel cartellone della stagione promossa dal Comune di Macerata con Amat. Lo spettacolo vede tra gli interpreti Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli. Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto: questi i punti focali alla base del film "", una pellicola immaginativa e intimistica, pregna di spiritualità quasi onirica. Si confronta in maniera chiara ed esplicita con il sovrannaturale, a cavallo fra "Questi fantasmi" di Eduardo De Filippo e "Sei personaggi in cerca d’autore" di Luigi Pirandello.