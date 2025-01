Ilrestodelcarlino.it - Nuovo bando per i medici a gettone, costeranno quasi 2 milioni di euro

Macerata, 4 gennaio 2025 – Concorsi pubblici a raffica, da parte dell’Ast, per cercare di coprire i vuoti in organico. Ne sono stati appena banditi cinque, tutti per titoli ed esami, per posti a tempo pieno e indeterminato, con scadenza per la presentazione delle domande il prossimo 31 gennaio. Si tratta di un posto di dirigente medico di Npsichiatria Infantile, un posto di dirigente medico di Geriatria, un posto di dirigente medico di Gastroenterologia, un posto di dirigente medico di Malattie infettive, e un posto di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Nello stesso tempo, è l’Ast di Macerata, in quanto capofila, ad aver bandito un concorso pubblico aggregato per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 16 posti di tecnico sanitario di radiologia, così distribuiti: Azienda ospedaliera delle Marche 4, Ast Pesaro Urbino 4, Ast Ancona 3, Ast Macerata 3, Ast Fermo 1, Ast Ascoli 1.