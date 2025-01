Lanazione.it - Niente sconti, zero alibi: "Il mio regno è sul campo. Qui per cambiare registro"

Deciso, risoluto e con le idee chiare, Gasper Okorn è tutto questo e molto di più. Il nuovo tecnico dell’Estra non fa proseliti giusto per ingraziarsi la piazza, né tanto meno promette cose che sa di non poter mantenere. "Se guardiamo la classifica non siamo messi bene – afferma Okorn – e vogliamo cercare diprima possibile questa situazione. Sono qui da una settimana e stiamo lavorando su aspetti difensivi ed offensivi ma i miglioramenti non si vedranno seduta stante ma ovviamente ci vorrà del tempo. Credo molto nel lavoro e nello stare tanto in palestra spingendo forte, siamo a metà campionato e non possiamo stravolgere il roster ma lavorare per tirare fuori il meglio da tutti per aiutare la squadra a migliorare. Stiamo aspettando l’arrivo del nuovo giocatore, un big man, un vero cinque.