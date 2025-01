Thesocialpost.it - Musica in lutto, l’artista italiano si spegne a soli 28 anni

Leggi su Thesocialpost.it

italiana inper la scomparsa, a28, di un artista molto apprezzato dalla sua comunità. Novellara è sconvolta per la perdita di Riccardo Bartoli, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato grande dolore in paese, dove Riccardo era conosciuto e amato, sia per il suo entusiasmo che per la passione con cui viveva il suo impegno in campole.Un ricordo speciale di RiccardoYoussef Salmi, ex assessore ai Giovani del Comune di Novellara, ha voluto omaggiare Riccardo con un messaggio toccante condiviso sui social. “Ciao Richy, rimarrai sempre nei nostri ricordi, grazie per quello che hai dato dai primi tempi che ci siamo conosciuti, grazie per i momenti diche hai regalato a tutti. Mi ricordo di te le prime feste organizzate per il Sunday Party, il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare il DJ.