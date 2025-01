Ilgiorno.it - Morto il conte Ferrante Benvenuti: addio al politico e storico locale cremasco

Crema (Cremona) – È venuto a mancare ieri mattina ilArborio di Gattinara, 78 anni, appartenente a una delle più antiche famiglie nobili d’Italia, presidente della storica società Araldo, avvocato e candidato sindaco negli anni ’90 con Forza Italia. Pippo per gli amici era il figlio dell’onorevole democristiano Lodovico, sottosegretario nei Governi De Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba, nonché segretario generale del Consiglio d’Europa. Appassionato di storiae nazionale,è stato parte attiva in importanti iniziative culturali, come i restauri dei monumenti a Giuseppe Garibaldi e dell’arciere in piazza Trento e Trieste. Fu anche vicepresidente del comitato cittadino per il recupero e la restituzione del monumento a re Vittorio Emanuele II alla città di Crema.