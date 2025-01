Mi hanno vietato di cantare in napoletano | lo sfogo sui social di un 26enne campano contro un locale di Firenze

Leggi su Open.online

Nei locali dinon è gradito il dialetto? A chiederselo è Pasquale Abbatiello,originario di Benevento che sta facendo un dottorato in Diritto amministrativo nel capoluogo fiorentino. Con un video pubblicato sui, il ragazzo racconta che gli è stato impedito dial karaoke un brano di Angelo Famao, dal titolo Tu si a fine do munno. «Qui non si canta in», gli avrebbe detto il titolare di un notodel capoluogo toscano. «Io, offeso, sono andato via dalinsieme ai miei amici chiedendomi: maè davvero razzista?», si chiede suiil giovane. Ilfa notare inoltre come questo episodio si sia verificato «in coincidenza con il decennale della scomparsa di Pino Daniele».Il racconto suiIl racconto di Pasquale Abbatiello suicomincia così: «La sera del 1° gennaio 2025, dietro suggerimento, mi avventuro, per brindare al nuovo anno, in questosituato nel centro storico di