Ilveggente.it - Liverpool-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,.Situazione sempre più preoccupante e caotica in casa, peraltro alla vigilia di un incontro sempre molto sentito come quello con gli storici rivali del. I Red Devils lunedì scorso hanno incassato la terza sconfitta di fila in campionato: dopo la vittoria nel derby con ilCity gli uomini di Ruben Amorim sono ripiombati nel baratro, arrendendosi a Bournemouth, Wolverhampton e Newcastle senza segnare neppure una rete (in compenso ne hanno subite 7 complessive).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itL’allenatore portoghese, subentrato a novembre al criticatissimo ten Hag, alla fine del match con i Magpies di Eddie Howe ha detto senza mezzi termini di provare un certo imbarazzo, affermando pure che la sua squadra sembra sciogliersi come neve al sole alla prima difficoltà.