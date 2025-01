Ilrestodelcarlino.it - “Lei bruciò gli slip e scatenò il caos, tutto perché io l’avevo rifiutata”

Pesaro, 4 gennaio 2025 – “Sono l’ex compagno della donna che ha appiccato il fuoco al suo perizoma e mi ha incendiato la casa. Ora ho persoe corro il rischio di dover pagare almeno 120mila euro di danni. L’appartamento andato a fuoco in cui vivevo con mia mamma e due fratelli è stato sequestrato e ora è inagibile. Ora siamo appoggiati in un’altra casa ma è una situazione temporanea e abbiamo bisogno di aiuto”. Non si dà pace Igor Valeri, 39 anni, muratore che lavora solo saltuariamente. Lo scorso 3 dicembre si trovava insieme ad una 43enne brasiliana con cui, da circa tre mesi, aveva una relazione sentimentale. I due si trovavano nello scantinato del piccolo condominio in via Confalonieri 32. Un momento intimo, a quanto dice Igor dove, ad un certo punto, qualcosa sarebbe andato storto.