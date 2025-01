Panorama.it - Le serie tv più attese nel 2025

LeTV piùdelpromettono un anno ricco di emozioni e sorprese, con una varietà di generi che accontenterà ogni tipo di spettatore. Tra i ritorni più amati e alcuni addii, ci sono nuove proposte fresche e adattamenti da opere letterarie che non vedono l'ora di conquistare il pubblico. Dalla fantascienza alla commedia, dall'azione al drama, il panorama televisivo offre davvero di tutto. Gli appassionati di Shondaland e quelli dell'universo Marvel possono aspettarsi grandi novità, con i personaggi più amati che torneranno a farci compagnia e nuovi volti pronti a farsi strada. E non manca una nutrita offerta anche per il pubblico italiano, dove lelocali continuano a dimostrare quanto la creatività e l'arte per il piccolo schermo siano sempre più vitali e decisive.Stranger things 5 - NetflixLe riprese della quinta e ultima stagione della saga dei ragazzi speciali si sono concluse poco prima di Natale, lasciando tutto nelle mani dei fratelli Duffer.