Ilrestodelcarlino.it - ’La miè Frara’ di Alin e Mariana. Dalla Romania alla nuova patria: "Dietro la scrivania del patronato"

"Gatt mill franch?", così si sentì dire ad un angolo di stradaFilipescu, 39 anni, romeno, arrivato a Ferrara, Italia, quando aveva solo 13 anni. "La gente mi si rivolgeva in dialetto. Mi sembrava un altro pianeta, ho fatto il benzinaio. ’Dam 20mila ad benza’, dal finestrino quando si fermavano. Peggio che andar di notte". Adesso il dialetto è diventato la sua terza lingua (rumeno, italiano e frares) e ha scoperto che ’Gatt mill franch’ lo diceva chi voleva scroccare mille lire. Una bella storia d’integrazione quella diFilipescu e della moglieBirtea. Lei e le loro due figlie hanno la cittadinanza italiana, hanno fatto i figuranti del Palio, tradizione tutta made in Fe. "Eravamo in graduatoria ormai da anni, quando avevo perso ogni speranza è arrivata la bella notizia, avevamo un tetto".