Ilgiorno.it - La lotteria per sostenere l’oratorio

Leggi su Ilgiorno.it

GROSOTTO Non saranno i ricchi premi dellaItalia, ma non è neppure così "povera" come pure gli stessi organizzatori la definiscono. Si tratta delladi Sant’Antonio, il tradizionale appuntamento che ben rispecchia lo spirito di solidarietà e di comunità che caratterizzano il paese. L’evento, sempre molto sentito, ha l’obiettivo di raccogliere fondi perle attività del, come il Grest e altre iniziative educative e ricreative destinate a bambini e ragazzi. Intitolata "agli indimenticabili Mirco, Roberta e Irma – recita la locandina - che avevano nel cuore", la"povera" è tale "non a indicare una mancanza di valore, ma piuttosto il fatto che i premi sono offerti dai grosottini stessi" spiegano gli organizzatori. Si va dal maialino all’impastatrice, dal buono da spendere dal meccanico al bancale di pellet per la stufa, da prodotti enogastronomici a "lavoretti" artigianali.